Курс доллара снизился к рублю на открытии торгов Мосбиржи

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Американская валюта упала на старте торгов на Московской бирже. Об этом свидетельствуют данные на утро среды, 23 декабря.

Так, доллар снизился на 0,09 процента — до 75,845 рубля. Наряду с этим евро подрос на 0,03 процента — до 92,25 рубля.

При этом индекс Мосбиржи сократился на 0,38 процента, индекс РТС — на 0,98.

Ранее «Вечерняя Москва» узнала у экономистов, что будет с рублем в 2021 году. Эксперты разошлись в прогнозах и представили разные сценарии развития событий.

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