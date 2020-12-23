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Курс доллара снизился к рублю на открытии торгов Мосбиржи
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Курс доллара снизился к рублю на открытии торгов Мосбиржи

Ростислав Зубков

Экономика

Американская валюта упала на старте торгов на Московской бирже. Об этом свидетельствуют данные на утро среды, 23 декабря.

Так, доллар снизился на 0,09 процента — до 75,845 рубля. Наряду с этим евро подрос на 0,03 процента — до 92,25 рубля.

При этом индекс Мосбиржи сократился на 0,38 процента, индекс РТС — на 0,98.

Ранее «Вечерняя Москва» узнала у экономистов, что будет с рублем в 2021 году. Эксперты разошлись в прогнозах и представили разные сценарии развития событий.

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