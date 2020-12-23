Росгидромет предупредил москвичей о продолжительных снегопадах

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

К концу недели в Москву и Подмосковье придут продолжительные снегопады. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в Росгидромете.

По прогнозу синоптиков, уже 23 и 24 декабря выпадут осадки в виде снега. 25-го числа, в пятницу, они усилятся.

— Температура ночью в Москве будет минус 5 — минус 3 градуса, по области — минус 8 — минус 3. Днем в Москве столбики термометров покажут от минус 2 до нуля градусов, по области — от минус 5 до нуля. Ветер юго-восточный, 5–10 метров в секунду, местами с порывами до 17 метров в секунду. Гололедица, местами снежные заносы, — сообщают метеорологи.

В субботу, 26 декабря, снег продолжит идти, при этом столбики термометров будут показывать от минус пяти до нуля градусов днем и ночью. Порывы ветра ожидаются не сильнее 5–10 метров в секунду.

В воскресенье, 27 декабря, снежные хлопья по-прежнему будут накрывать столичный регион. Наряду с этим похолодает до минус 10 — минус 5 градусов ночью и днем. Ветер подует с запада, 3–8 метров в секунду.

— В результате продолжительного снегопада в Москве и Московской области ожидается прирост снежного покрова к концу текущей недели на 10–17 сантиметров, — заключили в Росгидромете.

Ранее россиян предупредили о приближении мощных снегопадов в других регионах страны.

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