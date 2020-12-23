«Желтый» уровень опасности продлили в столичном регионе до вечера 24 декабря

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье до вечера 24 декабря из-за гололедицы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентр РФ в среду, 23 декабря.

— Гололедица. Период предупреждения до 22:00 24 декабря, — сказано в сообщении.

Ранее «желтый» уровень опасности из-за гололедицы был объявлен в столичном регионе с 6:00 22 декабря до 6:00 24 декабря.

Также россиян предупредили о приближении мощных снегопадов. В конце недели жители Центрального федерального округа России рискуют столкнуться с целым комплексом неблагоприятных погодных условий.

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