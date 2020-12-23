Дикие животные стали чаще появляться на улицах городов из-за пандемии

Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

Из-за пандемии коронавируса дикие животные все чаще появляются на улицах городов. Научный руководитель программы по сохранению биоразнообразия WWF России Владимир Кревер связывает это с переходом большого количества людей на удаленную работу, потому что фактор беспокойства для зверей снизился, сообщает «МИР 24».

— Звери подтягиваются в город. Это источник пищи, много достаточно разных убежищ. Если снять фактор беспокойства, звери в городе чувствуют себя достаточно спокойно. Основная забота всех зверей, особенно зимой, — это источник пищи. У нас достаточно много необорудованных помоек, много свалок. В первую очередь звери идут в город в поисках еды, — уточнил Кревер.

Он отметил, что лис в столице можно часто встретить возле жилых домов, во дворах, на дорогах. Поэтому при встрече с животным не нужно приближаться к нему, кормить и особенно пытаться погладить. Это связано с возможной обратной агрессией животного и получением большого количества заболеваний от прикосновения к нему.

Ранее ФАН писало, что в интернет попало обращение жителей мордовского села Теньгушева, которые пожаловались на хулиганское поведение лис около частных домов и нападение животных на подсобное хозяйство.

Источник: mir24.tv

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