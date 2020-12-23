Сергей Собянин подписал проект благоустройства Карамышевской набережной

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Карамышевская набережная Карта всех событий

Утвержден проект благоустройства Карамышевской набережной. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

На набережной будут обустроены велосипедные и беговые дорожки, а также организованы дорожки для пешеходов. Рабочие возведут детские и спортивные площадки и зоны для выгула собак.

Уточняется, что для пассажиров водного транспорта будут реконструированы речные причалы «Верхние Мневники» и «Домостроительный комбинат».

Для автомобилистов и общественного транспорта реконструируют участок набережной от улицы Нижние Мневники до улицы Демьяна Бедного и построят новые дороги протяженностью 4,74 километра для улучшения связи набережной со Звенигородским шоссе. На проезжей части оборудуют парковочные места, наземные пешеходные переходы и дополнительные светофоры.

Возле набережной также построят вертолетную площадку для доставки пациентов в близлежащую ГКБ № 67 имени Ворохобова.

Площадь территории для благоустройства составляет 58,08 гектара, а протяженность самой набережной — четыре километра, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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