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Сергей Собянин подписал проект благоустройства Карамышевской набережной
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Сергей Собянин подписал проект благоустройства Карамышевской набережной

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Карамышевская набережная Карта всех событий

Утвержден проект благоустройства Карамышевской набережной. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

На набережной будут обустроены велосипедные и беговые дорожки, а также организованы дорожки для пешеходов. Рабочие возведут детские и спортивные площадки и зоны для выгула собак.

Уточняется, что для пассажиров водного транспорта будут реконструированы речные причалы «Верхние Мневники» и «Домостроительный комбинат».

Для автомобилистов и общественного транспорта реконструируют участок набережной от улицы Нижние Мневники до улицы Демьяна Бедного и построят новые дороги протяженностью 4,74 километра для улучшения связи набережной со Звенигородским шоссе. На проезжей части оборудуют парковочные места, наземные пешеходные переходы и дополнительные светофоры.

Возле набережной также построят вертолетную площадку для доставки пациентов в близлежащую ГКБ № 67 имени Ворохобова.

Площадь территории для благоустройства составляет 58,08 гектара, а протяженность самой набережной — четыре километра, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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Карамышевская набережнаяблагоустройствоСергей Собянин
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