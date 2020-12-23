Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Акция «Подари своей елке вторую жизнь!» пройдет в Подмосковье
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Акция «Подари своей елке вторую жизнь!» пройдет в Подмосковье

Оксана Васильева

Общество

Заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин сообщил, что в Подмосковье в период с 15 января по 15 февраля 2021 года в третий раз пройдет акция «Подари своей елке вторую жизнь!». Об этом пишет «Радио 1».

— В этом году отслужившие новогодние елки будут приниматься на всех пунктах приема крупногабаритных отходов «Мегабак». В регионе работают уже более 40 таких площадок. А в тех муниципалитетах, где «Мегабак» пока не организован, как и в прошлые годы, администрации оборудуют брендированные пункты приема. Всего елки будут принимать около 200 пунктов, — уточнил Хромушин.

Он отметил, что в предыдущие два года жители региона активно принимали участие в данной акции и сдали более 10,5 тысячи елок.

Ранее ФАН писало, что в Москве уже открылось 207 елочных базаров, а в Московской области таковых работает почти 400. Средняя цена на отечественные ели составляет от одной тысячи рублей за метр, а импортные ели стоят три–четыре тысячи рублей за метр.

Отмечается, что живая новогодняя ель в доме принесет не только радость, но и здоровье, в том числе тем, кто страдает легочными заболеваниями. Кроме того, специалисты советуют ставить натуральные ели в доме и тем, кто страдает аллергиями, поскольку искусственные деревья могут выделять вредные химические вещества.

Читайте также: Ежегодная экологическая акция «Елочный круговорот» пройдет в столице

Подмосковьеакцияновогодняя елка
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Зарплата родителям: зачем плодить нищету

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хватит строить любовь, сидя на бревне

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Человек-рыба, человек-олень и другие озверевшие

Михаил Глазков
Михаил Глазков

Диаметры будут комфортнее

Игорь Березин
Игорь Березин

Дома и вкуснее, и веселее

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Трудности проходят, а книги остаются

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Ничего себе поездочка

Все мнения
О проекте