Акция «Подари своей елке вторую жизнь!» пройдет в Подмосковье

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин сообщил, что в Подмосковье в период с 15 января по 15 февраля 2021 года в третий раз пройдет акция «Подари своей елке вторую жизнь!». Об этом пишет «Радио 1».

— В этом году отслужившие новогодние елки будут приниматься на всех пунктах приема крупногабаритных отходов «Мегабак». В регионе работают уже более 40 таких площадок. А в тех муниципалитетах, где «Мегабак» пока не организован, как и в прошлые годы, администрации оборудуют брендированные пункты приема. Всего елки будут принимать около 200 пунктов, — уточнил Хромушин.

Он отметил, что в предыдущие два года жители региона активно принимали участие в данной акции и сдали более 10,5 тысячи елок.

Ранее ФАН писало, что в Москве уже открылось 207 елочных базаров, а в Московской области таковых работает почти 400. Средняя цена на отечественные ели составляет от одной тысячи рублей за метр, а импортные ели стоят три–четыре тысячи рублей за метр.

Отмечается, что живая новогодняя ель в доме принесет не только радость, но и здоровье, в том числе тем, кто страдает легочными заболеваниями. Кроме того, специалисты советуют ставить натуральные ели в доме и тем, кто страдает аллергиями, поскольку искусственные деревья могут выделять вредные химические вещества.

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