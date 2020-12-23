Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Данные о загруженности поездов Мосметро можно будет узнать на «Мичуринском проспекте»
Фото: twitter.com / Официальный аккаунт Сергея Собянина

Данные о загруженности поездов Мосметро можно будет узнать на «Мичуринском проспекте»

Анастасия Волоснова

Город

Москвичи смогут узнать о загруженности поездов московского метро на станции «Мичуринский проспект». Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры в Telegram-канале.

На «Мичуринском проспекте» было установлено специальное оборудование, которое показывает загруженность прибывающих на станцию поездов. Там также появилась специальная навигация, которая поможет пассажирам соблюдать социальную дистанцию.

Также узнать о загрузке поездов можно в специальном приложении «Метро Москвы».

Если данная технология понравится пассажирам, ее введут и на других станциях метро, добавили в пресс-службе дептранса.

Читайте также: Появилось расписание новогоднего поезда «Еж» в московском метро

Метропассажирызагруженность
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Трамп ушел, а хакеры остались

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Зарплата родителям: зачем плодить нищету

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хватит строить любовь, сидя на бревне

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Человек-рыба, человек-олень и другие озверевшие

Михаил Глазков
Михаил Глазков

Диаметры будут комфортнее

Игорь Березин
Игорь Березин

Дома и вкуснее, и веселее

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Трудности проходят, а книги остаются

Все мнения
О проекте