Данные о загруженности поездов Мосметро можно будет узнать на «Мичуринском проспекте»

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Москвичи смогут узнать о загруженности поездов московского метро на станции «Мичуринский проспект». Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры в Telegram-канале.

На «Мичуринском проспекте» было установлено специальное оборудование, которое показывает загруженность прибывающих на станцию поездов. Там также появилась специальная навигация, которая поможет пассажирам соблюдать социальную дистанцию.

Также узнать о загрузке поездов можно в специальном приложении «Метро Москвы».

Если данная технология понравится пассажирам, ее введут и на других станциях метро, добавили в пресс-службе дептранса.

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