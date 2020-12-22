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Появилось расписание новогоднего поезда «Еж» в московском метро
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Появилось расписание новогоднего поезда «Еж» в московском метро

Анастасия Волоснова

Город

Появилось расписание новогодних поездов московского метро. Украшенные составы будут ходить по Кольцевой линии до 8 января включительно. Об этом Департамент транспорта Москвы рассказал в своем Telegram-канале.

Дептранс Москвы поделился расписанием новогоднего поезда «Еж», чтобы москвичи могли спланировать свою поездку на украшенном составе. В выложенной таблице указано время прибытия поезда на каждую кольцевую станцию московского метро.

Пресс-служба ведомства призвала пассажиров загадывать заветное желание внутри новогодних вагонов, ведь оно «обязательно сбудется».

Полностью расписание можно посмотреть ТУТ >>>

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