Появилось расписание новогоднего поезда «Еж» в московском метро
Появилось расписание новогодних поездов московского метро. Украшенные составы будут ходить по Кольцевой линии до 8 января включительно. Об этом Департамент транспорта Москвы рассказал в своем Telegram-канале.
Дептранс Москвы поделился расписанием новогоднего поезда «Еж», чтобы москвичи могли спланировать свою поездку на украшенном составе. В выложенной таблице указано время прибытия поезда на каждую кольцевую станцию московского метро.
Пресс-служба ведомства призвала пассажиров загадывать заветное желание внутри новогодних вагонов, ведь оно «обязательно сбудется».
Полностью расписание можно посмотреть ТУТ >>>
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