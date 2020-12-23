Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сергей Собянин поздравил коллектив Боткинской больницы с юбилеем учреждения
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин поздравил коллектив Боткинской больницы с юбилеем учреждения

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Северный административный округ, район БеговойКарта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по капитальному ремонту корпусов Боткинской больницы, которой в этом году исполняется 110 лет. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» в среду, 23 декабря.

Столичный мэр отметил, что в 2020 году началось строительство нового мощного современного корпуса, который улучшит всю логистику учреждения. При этом реконструируются старые корпуса — работы завершены в трех из них, еще пять будут приведены в порядок в следующем году.

— И оставшиеся четыре корпуса в 2022 году. В 2022 году должны быть закончены и основные работы по новому корпусу, — уточнил глава города.

Он отметил, что больница станет одной из самых современных не только в Москве, но и в России, и Европе. Она будет оснащена самыми современным оборудованием.

— Здесь работают и академики Российской академии наук, и доктора наук, заслуженные врачи России, заслуженные врачи Москвы и огромный коллектив без всяких регалий, но это профессиональные, ответственные люди. Поздравляю от всей души с юбилеем, — пояснил Сергей Собянин.

Он добавил, что созданный коллектив соответствует одной из лучших больниц России.

Читайте также: Сергей Собянин подписал проект благоустройства Карамышевской набережной

врачипоздравления мэраСергей Собянин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Трамп ушел, а хакеры остались

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Зарплата родителям: зачем плодить нищету

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хватит строить любовь, сидя на бревне

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Человек-рыба, человек-олень и другие озверевшие

Михаил Глазков
Михаил Глазков

Диаметры будут комфортнее

Игорь Березин
Игорь Березин

Дома и вкуснее, и веселее

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Трудности проходят, а книги остаются

Все мнения
О проекте