Сергей Собянин поздравил коллектив Боткинской больницы с юбилеем учреждения

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Северный административный округ, район Беговой Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по капитальному ремонту корпусов Боткинской больницы, которой в этом году исполняется 110 лет. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» в среду, 23 декабря.

Столичный мэр отметил, что в 2020 году началось строительство нового мощного современного корпуса, который улучшит всю логистику учреждения. При этом реконструируются старые корпуса — работы завершены в трех из них, еще пять будут приведены в порядок в следующем году.

— И оставшиеся четыре корпуса в 2022 году. В 2022 году должны быть закончены и основные работы по новому корпусу, — уточнил глава города.

Он отметил, что больница станет одной из самых современных не только в Москве, но и в России, и Европе. Она будет оснащена самыми современным оборудованием.

— Здесь работают и академики Российской академии наук, и доктора наук, заслуженные врачи России, заслуженные врачи Москвы и огромный коллектив без всяких регалий, но это профессиональные, ответственные люди. Поздравляю от всей души с юбилеем, — пояснил Сергей Собянин.

Он добавил, что созданный коллектив соответствует одной из лучших больниц России.

Читайте также: Сергей Собянин подписал проект благоустройства Карамышевской набережной