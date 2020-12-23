Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Власти Москвы назвали оправданным ношение масок в общественных местах
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Власти Москвы назвали оправданным ношение масок в общественных местах

Ксения Монахова

Город

Ношение масок в магазинах и транспорте во время распространения коронавирусной инфекции оправдало себя. Об этом в среду, 23 декабря, заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, такая мера борьбы с COVID-19 дала эффект. Особенно важно ношение масок в местах массового скопления, где за одни и те же предметы берется множество людей. По мнению Анастасии Раковой, те, кто соблюдает масочный режим, в первую очередь обезопасили себя.

— Все мы трогаем одни и те же предметы и дотрагиваемся до лица, а это вероятный способ быстро получить вирус в организм, я считаю, что эту меру нужно соблюдать, она дает свой результат, — цитирует слова Раковой Интерфакс.

Заммэра Москвы добавила, что данный вопрос до сих пор остается дискуссионным. Однако необходимо соблюдать меры безопасности, чем впоследствии вводить ограничения и объявлять локдаун, считает Ракова.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: В Роспотребнадзоре рассказали о небольшом росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве

Анастасия Раковакоронавирусмасочный режим
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Никогда не встречайтесь с одноклассниками

Валерий Федоров
Валерий Федоров

Будущее пахнет оптимизмом

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

В России начинается охота на пьяных

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Трамп ушел, а хакеры остались

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Зарплата родителям: зачем плодить нищету

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хватит строить любовь, сидя на бревне

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Человек-рыба, человек-олень и другие озверевшие

Все мнения
О проекте