Путин поздравил коллектив Боткинской больницы с 110-летием учреждения

Фото: twitter.com / Официальный аккаунт Сергея Собянина

2-й Боткинский проезд,5 Карта всех событий

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил коллектив Боткинской больницы с 110-летием медицинского учреждения. Поздравительная телеграмма опубликована в среду, 23 декабря, на сайте Кремля.

По словам главы государства, Боткинская больница является одним из ведущих медицинских учреждений Москвы и России. Юбилей Боткинской больницы — это знаменательная дата российского здравоохранения. Президент России отметил, что во все времена в медицинском учреждении трудились высококвалифицированные профессионалы.

— Желаю вам успехов и, конечно, поздравляю с наступающими новогодними праздниками, — заявил Путин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил коллектив Боткинской больницы с юбилеем учреждения. По его словам, созданный коллектив соответствует одной из лучших больниц России.

Читайте также: Путин призвал все регионы России сделать 31 декабря выходным днем