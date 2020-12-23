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Путин поздравил коллектив Боткинской больницы с 110-летием учреждения
Фото: twitter.com / Официальный аккаунт Сергея Собянина

Путин поздравил коллектив Боткинской больницы с 110-летием учреждения

Кирилл Николаев

Общество
2-й Боткинский проезд,5Карта всех событий

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил коллектив Боткинской больницы с 110-летием медицинского учреждения. Поздравительная телеграмма опубликована в среду, 23 декабря, на сайте Кремля.

По словам главы государства, Боткинская больница является одним из ведущих медицинских учреждений Москвы и России. Юбилей Боткинской больницы — это знаменательная дата российского здравоохранения. Президент России отметил, что во все времена в медицинском учреждении трудились высококвалифицированные профессионалы.

— Желаю вам успехов и, конечно, поздравляю с наступающими новогодними праздниками, — заявил Путин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил коллектив Боткинской больницы с юбилеем учреждения. По его словам, созданный коллектив соответствует одной из лучших больниц России.

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