Курсы доллара и евро снизились на Московской бирже

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Курс доллара снизился на 15,85 копейки и составил 75,25 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Всего на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи было заключено 48 110 сделок на сумму 201 миллиард 448,388 миллиона рублей.

Курс евро уменьшился на 36,11 копейки. Стоимость европейской валюты составляет 91,73 рубля. Всего на ЕТС было заключено 6919 сделок на сумму 33 миллиарда 277,689 миллиона рублей, сообщает Интерфакс.

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