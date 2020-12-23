Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
АТОР выяснила, во сколько раз сократилось число туристов в России за 2020 год
Фото: Агентство «Москва»

АТОР выяснила, во сколько раз сократилось число туристов в России за 2020 год

Кирилл Николаев

Туризм

Объем въездного туристического потока на территорию России за 2020 год уменьшился по сравнению с прошлым годом на 93,6 процента, а именно в 15,6 раза. Об этом в среду, 23 декабря, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в ходе конференции «Отдых в период эпидемии. Туристические итоги 2020 года».

По ее словам, всего с января по сентябрь 2020 года в Россию приехали 326,8 тысячи иностранных туристов. В 2019 году этот показатель составлял порядка 5,1 миллиона человек.

Ломидзе отметила, что 2020 год был не простой не только для российской туристической индустрии, но и для всего мира. По оценке Всемирной туристской организации при ООН (UNWTO), туризм откатился по объемам продаж и по состоянию рынка на конец 1990-ых – начало 2000-ых годов, сообщает РИА Новости.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: В АТОР рассказали, что будет с деньгами за отмененные новогодние ужины в Турции

туристыАТОРиностранцы
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

2020-й, скорее уходи

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Никогда не встречайтесь с одноклассниками

Валерий Федоров
Валерий Федоров

Будущее пахнет оптимизмом

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

В России начинается охота на пьяных

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Трамп ушел, а хакеры остались

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Зарплата родителям: зачем плодить нищету

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хватит строить любовь, сидя на бревне

Все мнения
О проекте