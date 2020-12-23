АТОР выяснила, во сколько раз сократилось число туристов в России за 2020 год

Фото: Агентство «Москва»

Объем въездного туристического потока на территорию России за 2020 год уменьшился по сравнению с прошлым годом на 93,6 процента, а именно в 15,6 раза. Об этом в среду, 23 декабря, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в ходе конференции «Отдых в период эпидемии. Туристические итоги 2020 года».

По ее словам, всего с января по сентябрь 2020 года в Россию приехали 326,8 тысячи иностранных туристов. В 2019 году этот показатель составлял порядка 5,1 миллиона человек.

Ломидзе отметила, что 2020 год был не простой не только для российской туристической индустрии, но и для всего мира. По оценке Всемирной туристской организации при ООН (UNWTO), туризм откатился по объемам продаж и по состоянию рынка на конец 1990-ых – начало 2000-ых годов, сообщает РИА Новости.

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