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В АТОР рассказали, что будет с деньгами за отмененные новогодние ужины в Турции
Фото: twitter.com/XHNews

В АТОР рассказали, что будет с деньгами за отмененные новогодние ужины в Турции

Ростислав Зубков

В мире

Администрация турецких отелей вернет туристам деньги, отданные за гала-ужины, которые пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Об этом заявили в АТОР.

Ранее МВД страны запретило проводить развлекательные новогодние программы в отелях из-за распространения инфекции. Так, с 22:00 31 декабря до 05:00 4 января нельзя организовывать мероприятия с большим участием гостей на территории отелей и в ресторанах при них.

— Представители турецких отелей и принимающих компаний заверяют, что в случае оплаченных новогодних гала-ужинов средства будут возвращены туристам — напрямую, либо через туроператора, — цитирует РИА Новости заявление АТОР.

В агентстве уточнили, что детали возврата средств станут известны через 1-2 дня.

Также в ведомстве обратили внимание, постояльцы турецких отелей по-прежнему могут встретить там Новый год в кругу семьи или в компании близких людей, не отказываясь при этом от еды и алкоголя. Запрет правоохранителей касается музыки и развлекательной программы, которые, по сути, формируют «крупные скопления» людей в ресторанах и барах отелей.

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