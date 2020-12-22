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МВД Турции запретило развлекательные программы в отелях на Новый год
Фото: pexels.com / Engin Akyurt

МВД Турции запретило развлекательные программы в отелях на Новый год

Ростислав Зубков

В мире

В турецких отелях на Новый год не будут проводить развлекательные мероприятия. Соответствующий запрет ввело МВД страны.

Как сообщается на сайте ведомства в понедельник, 21 декабря, в ресторанах при местных отелях нельзя будет организовывать праздничные мероприятия, в том числе балы, развлекательные программы с ведущими и музыкантами, вечеринки, шоу и гала-ужины.

Более того, в отелях будет действовать запрет на рекламу подобных мероприятий и их музыкального сопровождения. При этом постояльцам нельзя собираться в большом количестве в одном месте. Эти ограничения начнут действовать после 22:00 по местному времени.

Данные рестрикции вводятся из-за распространения коронавируса. Они будут действовать основную часть новогодних праздников — с 31 декабря по 4 января.

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Новый годТурцияотель
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