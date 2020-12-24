Красноярский край объявил 31 декабря выходным днем

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Власти Красноярского края решили сделать 31 декабря выходным днем. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона в четверг, 24 декабря.

Ранее президент России Владимир Путин призвал все регионы страны сделать 31 декабря выходным днем.

— Сегодня (24 декабря — прим. «ВМ») утром принято решение объявить 31 декабря выходным днем. Указ уже готовится, — передает сообщение РИА Новости.

В пресс-службе уточнили, что детали документа прорабатываются. Специалисты рассматривают возможность сделать выходной без переноса с другого выходного дня.

Последний день 2020 года уже был объявлен нерабочим в 40 субъектах РФ. Такое решение приняли губернаторы Забайкальского, Камчатского и Ставропольского краев, а также Ненецкого, Ямало-Ненецкого автономных округов, Еврейской автономной области, городов федерального значения Санкт-Петербург и Севастополь и другие.

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