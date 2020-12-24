Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Врач объяснил, почему нельзя зажигать бенгальские огни в закрытых помещениях
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Врач объяснил, почему нельзя зажигать бенгальские огни в закрытых помещениях

Юлия Ямпольская

Здоровье

Агрессивные вещества, которые способны вызвать аллергическую реакцию, могут присутствовать в бенгальских огнях. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщил врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Денис Муханов.

Он отметил, что все типы свечей стоит использовать на открытом воздухе.

— Крупные огни стоит зажигать только на улице. В городских квартирах использование свечей допустимо, однако убедитесь, что вы не зажигаете их вблизи открытых источников газа, других легко воспламеняющихся субстанций и тканей, — цитирует специалиста агентство городских новостей «Москва».

Он добавил, что зажигать бенгальские огни в помещениях, а также рядом с открытыми источниками газа недопустимо. По словам эксперта, их необходимо держать только за открытую часть — металлическую проволоку или деревянную основу. Также ни в коем случае не стоит зажимать ее в кулаке, добавил врач.

Читайте также: Какую пиротехнику с января разрешат запускать в квартире

врачНовый годсоветы
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

2020-й, скорее уходи

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Никогда не встречайтесь с одноклассниками

Валерий Федоров
Валерий Федоров

Будущее пахнет оптимизмом

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

В России начинается охота на пьяных

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Трамп ушел, а хакеры остались

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Зарплата родителям: зачем плодить нищету

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хватит строить любовь, сидя на бревне

Все мнения
О проекте