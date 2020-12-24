Врач объяснил, почему нельзя зажигать бенгальские огни в закрытых помещениях

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Агрессивные вещества, которые способны вызвать аллергическую реакцию, могут присутствовать в бенгальских огнях. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщил врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Денис Муханов.

Он отметил, что все типы свечей стоит использовать на открытом воздухе.

— Крупные огни стоит зажигать только на улице. В городских квартирах использование свечей допустимо, однако убедитесь, что вы не зажигаете их вблизи открытых источников газа, других легко воспламеняющихся субстанций и тканей, — цитирует специалиста агентство городских новостей «Москва».

Он добавил, что зажигать бенгальские огни в помещениях, а также рядом с открытыми источниками газа недопустимо. По словам эксперта, их необходимо держать только за открытую часть — металлическую проволоку или деревянную основу. Также ни в коем случае не стоит зажимать ее в кулаке, добавил врач.

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