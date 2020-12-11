Какую пиротехнику с января разрешат запускать в квартире

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Новые правила использования пиротехнических изделий вступают в силу с 1 января 2021 года. «Вечерка» разбиралась, какую новогоднюю пиротехнику можно будет безопасно зажигать у себя дома.

Поджигать бенгальские огни и взрывать хлопушки разрешено в помещениях и сейчас. А с 1 января можно будет использовать еще и такие пиротехнические изделия, как «фонтаны» и мелкие петарды, которые сейчас допустимо запускать лишь на улице. Но только при условии, что радиус опасной зоны не превышает пяти метров.

Юрист Московской коллегии адвокатов Александр Дворников уточнил:

— Если вы 31 декабря будете дома пускать мелкие петарды, то вас никто не оштрафует. Но если в результате вы устроите пожар, то вам выпишут штраф за нарушение требований противопожарной безопасности — не менее двух тысяч рублей.

Эксперт по пожарной безопасности Сергей Ковальков добавил, что важно покупать сертифицированную пиротехнику.

— Петарды иногда продают прямо на улицах, у метро, на рынках или на лотках в подземных переходах. Никогда там не покупайте, потому что можете приобрести «самоделку» из подвала, — предупреждает Сергей. — Лучше брать их в специализированном магазине или в торговом центре, обязательно спросив у продавца сертификат безопасности и сохранив чек. Второй момент: смотрите на срок годности. Если он истек, пиротехника может не сработать.

Эксперт также посоветовал использовать пиротехнику строго по инструкции.

— Если там написано, что ее можно пускать только на открытой площадке и нужно отходить от нее на пять метров, то ровно так и делайте, — пояснил Ковальков. — Ведь на новогодние праздники, подвыпив, москвичи могут запустить салют прямо с балкона. Вам повезет, если просто выбьет окна, но может случиться и пожар.

БОЛЬШЕ ПОРЯДКА

С 1 января вступает в силу постановление правительства «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ». Согласно новым правилам жильцам нельзя хранить личные вещи на чердаках и цокольных этажах домов, оставлять на балконах и лоджиях непотушенные сигареты и свечи. Кроме того, решетки на окнах подвалов должны стать открывающимися. А все аварийные и эвакуационные выходы должны открываться изнутри без ключа.

— Правильное решение! На чердаках и в подвалах москвичи часто хранят жуткий хлам, который им жалко выбросить: старую мебель, колеса, сломанные велосипеды. Причем часто ставят на эти помещения свои замки! — негодует исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина. — Что же касается решеток на окнах подвалов, то, подозреваю, никто их делать распашными не станет — это долго и хлопотно, их просто срежут.

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