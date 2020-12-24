Курс доллара опустился до 75 рублей на открытии торгов Мосбиржи

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился до 75,07 рубля, евро подорожал до 91,6 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов утром в четверг, 24 декабря.

Так, на 10:18 по московскому времени курс доллара снизился на 0,02 процента — до 75,0675 рубля. Курс евро вырос на 0,12 процента. Он составлял 91,6 рубля.

Цена февральского фьючерса на нефть марки Brent росла на 0,43 процента — до 51,42 доллара за баррель. Нефть сорта WTI дорожала на 0,39 процента. Ее стоимость составляла 48,31 доллара за баррель.

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