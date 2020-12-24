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Курс доллара опустился до 75 рублей на открытии торгов Мосбиржи
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Курс доллара опустился до 75 рублей на открытии торгов Мосбиржи

Виктория Родимкина

Экономика

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился до 75,07 рубля, евро подорожал до 91,6 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов утром в четверг, 24 декабря.

Так, на 10:18 по московскому времени курс доллара снизился на 0,02 процента — до 75,0675 рубля. Курс евро вырос на 0,12 процента. Он составлял 91,6 рубля.

Цена февральского фьючерса на нефть марки Brent росла на 0,43 процента — до 51,42 доллара за баррель. Нефть сорта WTI дорожала на 0,39 процента. Ее стоимость составляла 48,31 доллара за баррель.

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