Москвичи выберут оформление нового тематического поезда метро

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В проекте «Активный гражданин» жители столицы смогут выбрать концепцию оформления нового тематического поезда метро. Он будет посвящен подвигу медицинских работников, которые в 2020 году боролись с распространением COVID-19. Новый поезд будет курсировать в 2021 году по одной из линий столичной подземки.

Так, участникам предложат на выбор четыре концепции. Среди них: «Спасибо на разных языках»; «Врачи стоят стеной»; «Врачи держатся за руки»; «Пассажиры благодарят врачей». Рассмотреть варианты и дополнительные эскизы можно в голосовании в разделе «Подробнее».

В рамках первой концепции на поверхности вагонов поезда разместят слово «спасибо» на разных языках мира в знак признательности и благодарности всем медработникам, которые борются с распространением коронавируса.

В свою очередь концепция «Врачи стоят стеной» заключается в том, чтобы изобразить на вагонах живой барьер из медицинских работников, находящихся на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Третья концепция — «Врачи держатся за руки» — предлагает изобразить на вагонах врачей, которые объединяют весь мир в борьбе с коронавирусом и держатся за руки с людьми разного возраста.

Кроме того, в рамках концепции «Пассажиры благодарят врачей» изобразят слова благодарности всем специалистам и выразят таким образом признательность тем, кто круглосуточно выполняет свой долг и спасает человеческие жизни, передает официальный сайт мэра Москвы.

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