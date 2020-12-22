Новогодние поезда в московском метро: что о них известно и где покататься

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Московское метро подготовилось к встрече Нового года. В преддверии праздника на линию вышел традиционный «новогодний поезд», украшенный гирляндами, еловыми ветками, различными рисунками и цифрой «2021». «Вечерняя Москва» собрала все, что известно о нем и где уникальный состав можно поймать.

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Для начала немного технических деталей. Москвичи и гости столицы до 8 января включительно смогут прокатиться не просто в красиво оформленных внешне и снаружи вагонах типа Еж-3, в народе названных «ежиками», но еще и прикоснуться в них к истории столичного метро. В 2020-м году составы такого типа прекратили свою работу после более чем 40 лет службы. Они уступили свое место более современным моделям.

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

«Новогодний поезд» — один из немногих ретро-составов, которые еще можно увидеть в «подземке». На этот раз он будет курсировать по Кольцевой линии: в будни — с 6:47 от станции «Краснопресненская» и до 21 часа. В выходные обслуживать пассажиров поезд начнет позже — в 8:30 на «Краснопресненской», а закончит — в 19:27 на «Белорусской». Как отмечают в столичном Дептрансе, увидеть праздничный «Еж» можно будет каждые 30 минут на любой из 12 станций «кольца».

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Впервые «Новогодний поезд» был запущен в московском метро 28 декабря 2016 года, также на Кольцевой линии. Он был украшен красногрудыми снегирями, пышными еловыми ветвями, ажурными снежинками и цифрой «2017». А названия станций и важные объявления были записаны голосом Валерия Сюткина и Лолиты Милявской.

Работа этого состава в новогодние праздники стала фактически традицией. С 31 декабря 2017 года по 9 января 2018 года он обслуживал пассажиров на «зеленой» — Замоскворецкой линии, а с 29 декабря 2018 года по 14 января 2019 года и с 24 декабря 2019 года по 8 января 2020 года — на «фиолетовой», Таганско-Краснопресненской. В остальное время «ежик» хранился в депо.

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Несмотря на то, что по Кольцевой линии метро в этом году будет работать действительно уникальный ретро-поезд, обычно он далеко не единственный, чей внешний вид посвящен тематике зимних праздников.Например, в 2017-2018 и в 2018-2019-м годах «кольцу» курсировали рождественские поезда. Число новогодних составов растет из года в год.

Если в преддверии 2019-го года на маршруты столичной подземки вышло 16 праздничных поездов, то перед 2020-м годом их стало уже 20. За время минувших новогодних каникул они обслужили более 4,6 миллиона пассажиров на 10 линиях московского метрополитена.

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