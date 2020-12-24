Госдума приняла закон о биологической безопасности в России

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Депутаты Государственной думы во время заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон об основах государственного регулирования в области обеспечения биологической безопасности в России. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента в четверг, 24 декабря.

Закон определяет меры, которые будут направлены на защиту граждан и охрану окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов. Кроме того, в рамках этого закона будут созданы системы мониторинга биологических рисков.

В законодательство были введены такие понятия, как биологическая угроза, биологическая защита, патогены и другие. Для обеспечения биологической безопасности в стране необходимо выявлять и устранять вероятные угрозы, оценивать и анализировать биологические риски, передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

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