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«Я же все-таки мужчина»: Маковецкий объяснил, почему у него нет родных детей
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

«Я же все-таки мужчина»: Маковецкий объяснил, почему у него нет родных детей

Анастасия Волоснова

Звезды

Актер Сергей Маковецкий объяснил, что в молодости не хотел заводить детей из-за бедности.

Маковецкий женат на своей супруге Елене уже 37 лет. Но в долгом браке родных детей у артиста до сих пор нет. Актер признался, что в молодости они с супругой жили в небольшой комнате. По мнению Маковецкого, в таких условиях было бы безответственно заводить детей.

— Ну куда бы я принес младенца — в эту комнату? Я же все-таки мужчина и должен обеспечивать семью. Я не стал требовать у Елены ребенка. Судьба так распорядилась, — рассказал актер.

Несмотря на то, что супруги приняли решение не заводить детей, Маковецкому было кого воспитывать. У его супруги от первого брака родился сын Денис, которого актер очень полюбил.

— Я всегда его любил и обожал. И сейчас люблю его и обожаю. Денис очень умный, талантливый, — приводит слова артиста 5-tv.ru.

Маковецкий добавил, что у него с Денисом прекрасные отношения. По словам артиста, он всегда встает на сторону сына и во всем его поддерживает.

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