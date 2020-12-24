Милонов предложил использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпиаде в Токио

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Депутат Государственной Думы Виталий Милонов предложил российским спортсменам использовать песню «Катюша» вместо гимна России на Олимпиаде в Токио. Он считает, что эта композиция связана с победой и имеет хорошую историю.

Ранее глава национального олимпийского комитета Станислав Поздняков сообщил, что спортсмены на Олимпиаде могут использовать вместо гимна любую другую связанную со страной мелодию. Он подчеркнул, что специальный художественный совет даже может провести отдельный конкурс на выбор временной мелодии. Однако окончательное решение все равно останется за Международным олимпийским комитетом (МОК).

Милонов отметил, что в истории России есть достаточное количество культурных произведений, которые можно было бы использовать вместо гимна на соревнованиях.

— Хорошая песня — «Катюша». Эту песню знают во всем мире. Почему бы нам не петь ее на соревнованиях? Она имеет хорошую историю, узнаваемость. Связана с нашей Победой. За «Катюшу» я двумя руками! Пускай наши спортсмены поют на страх врагам и своим соперникам, — цитирует слова Милонова РИА Новости.

Напомним, что 9 декабря 2019 года стало известно, что Россию на четыре года отстранили от участия в олимпиадах и чемпионатах мира. Поехать на Олимпийские и Паралимпийские игры запретили 145 российским спортсменам с подозрительными пробами. Общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома WADA. WADA после получения соответствующего уведомления от РУСАДА обратилось в CAS.

CAS вынес решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Согласно решению CAS, российские спортсмены не смогут выступать под флагом Российской Федерации на международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года. Кроме того, РУСАДА должно выплатить WADA взнос в размере 1 270 000 долларов в качестве компенсации расходов, понесенных WADA с 2019 года до даты принятия данного решения при расследовании подлинности данных московской лаборатории.

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