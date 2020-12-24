МИД РФ пообещал ответить на притеснение российских СМИ в Латвии

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Москва может ответить Вильнюсу на притеснение российских СМИ. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в четверг, 24 декабря, на брифинге.

— Российская сторона вынуждена рассмотреть возможность применения ответных мер в связи с продолжающимися и приобретающими все более недружественный характер шагами латвийского руководства в отношении российских средств массовой информации, — цитирует РИА Новости дипломата.

Ранее национальный совет по электронным СМИ Латвии отметил, что не позднее января 2021 года может быть принято решение об ограничении ретрансляции телеканала «Россия-РТР» на территории республики. В МИД РФ сочли такие меры пренебрежением по отношению к проживающим в Латвии национальным меньшинствам. В этом решении также видится нарушение принципов свободы слова и плюрализма средств массовой информации, добавляют в дипведомстве.

Ранее МИД отверг обвинения в поддержке Россией наступления на Триполи в 2019 году.

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