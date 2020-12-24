Эксперты рассказали, как внедрить онлайн-образование в свою жизнь

Фото: Пелагия Замятина «Вечерняя Москва»

20 декабря в IV раз подвели итоги ежегодной премии «Эффективное образование», вручаемой за лучшие кейсы в области корпоративного, профессионального, дополнительного и онлайн-образования. Лауреаты премии рассказали о том, как эффективно внедрять онлайн-образование в свою жизнь.

Руководитель группы по развитию бренда работодателя и найму молодежи Тихонова Елизавета Булатовна.

— Очевидное отличие онлайн-обучения от офлайна — то, насколько изолированным оказывается студент. В офлайне на любой лекции или мастер-классе мы получаем впечатления комплексно, задействуя все органы чувств и общаясь с другими людьми. Включается естественный механизм подражания (хочется стать таким же умным, как окружающие), задается верный настрой, лучше работает память. В онлайне мы предоставлены самим себе, не чувствуем себя частью группы, можем быстро терять мотивацию. Совет — найти себе единомышленника, с которым можно разделить опыт онлайн-обучения. Это может быть друг, с которым вы на спор проходите бесплатный курс, или просто знакомый, с которым вы просто делитесь впечатлениями. На наших стажировках и онлайн-буткемпах мы стараемся создать как можно больше инструментов для такого общения — от чатов для нетворкинга до дебат-клуба.

А наиболее эффективным онлайн-образование становится тогда, когда оно привязано к практике и ежедневным задачам. Такого подхода мы придерживаемся в Райффайзенбанке: развитие у нас является частью рабочего процесса. У каждого сотрудника наряду с годовыми рабочими целями есть цели по развитию и индивидуальный план обучения, соответствующий рабочим задачам.

Владимир Иванов, Руководитель направления обучения, АО «ДОМ.РФ»:

— Уже ни для кого не будет открытием, что для достижения успеха необходимо придерживаться принципа life-long learning, т.е. учиться и развиваться постоянно. В условиях высокого темпа жизни и информационной перегрузки выручает микрообучение, когда большой курс разделяется на кусочки продолжительностью 3-15 минут. Чаще всего для такого обучения используется смартфон. Кроме того, современные системы обучения подстраиваются под ваши интересы и скорость изучения материала, создавая индивидуальную траекторию. Таким образом, можно учиться в любом удобном месте в комфортном для вас темпе.

Еще важно не забывать о том, что вам действительно интересно. Если вы вдохновлены своим делом, болеете за него душой и готовы уделять этому все свое время, то всегда найдете возможность совершенствоваться. Онлайн-образование формирует вокруг себя профессиональное сообщество как раз таких «болеющих» людей. Участники подобных комьюнити делятся опытом, совместно решают сложные кейсы и мотивируют друг друга развиваться. Поэтому, занимаясь делом всей жизни в окружении единомышленников, вы очень быстро добьетесь высокого уровня мастерства.

Директор по персоналу и административным вопросам Capital Group Дарья Налимова:

— Спустя более чем полгода после того, как многие привычные процессы — особенно работа и образование — переместились в интернет-среду, мы можем оценить, что онлайн-инструменты стали ничуть не менее эффективными, чем офлайн. И, кроме того, зачастую позволяют экономить наше время.

На уровне компании мы уже видим, что перенос многих процессов в онлайн прошел успешно: 90 процентов наших сотрудников активно участвуют в корпоративных онлайн-мероприятиях и проектах, в том числе образовательных. Такого показателя удалось добиться за счет планомерного внедрения онлайна в рабочие процессы.

Органичному переводу части офлайн процессов в онлайн способствовала их планомерность: когда привычные по контенту, целям и задачам процессы проходят при использовании новых инструментов. Это, например, рабочие встречи, которые проводятся в Zoom, вместо тренингов и семинаров появились вебинары и обучающие фильмы. Контент и цель мероприятия остаются неизменными, меняется только способ подачи.

Положительно на успешное внедрение онлайна в рабочие процессы оказал влияние и тот факт, что в личных целях сотрудники также использовали онлайн-инструменты: осваивали платформы-лектории, интересовались личностными тренингами, и в том числе развивали навыки самопрезентации.

Наконец, это позволяет нам создавать уже принципиально новые онлайн-продукты, которые помогают развивать межличностные связи. Наш новый HR-проект CG #HRPro решает сразу две задачи. Первая — внутрикорпоративная, когда мы посредством отдельного канала осуществляем коммуникацию с сотрудниками для информирования, опросов, рабочих процессов, управления и многого другого. Вторая – создание внешнего канала коммуникации, когда мы через социальные сети показываем ценности нашей команды и нашу деятельность глазами именно сотрудников компании. Кроме того, в рамках этого проекта мы анонсируем актуальные вакансии, что позволяет нам в конечном итоге привлекать в команду во всех смыслах единомышленников, которые благодаря этой информации гораздо лучше понимают стиль и атмосферу в компании, чем это доступно даже в самом талантливом описании вакансии.

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