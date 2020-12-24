Сергей Собянин сравнил работу московских служб в пандемию с военной мобилизацией

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин сравнил работу всех московских служб в период пандемии COVID-19 с военной мобилизацией. Об этом глава столицы сообщил в четверг, 24 декабря.

— Сложной задачей было одновременно всем городским службам мобилизоваться на решение главной задачи — это спасение жизней и здоровья москвичей. Это практически военная мобилизация всех направлений городской жизни, — цитирует мэра РИА Новости.

Также Собянин заявил, что в Москве могут открыться дополнительные пункты вакцинации от коронавируса.

— Если будет необходимость, мы увидим, что количество прививочных пунктов недостаточно, люди выстраиваются в очередь, то, конечно, будем открывать еще дополнительно, — прокомментировал глава города.

На данный момент в Москве работают 70 прививочных пунктов. В резерве еще столько же пунктов, готовых открыться.

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