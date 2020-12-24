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Сотрудники Мосводостока ликвидировали радужную пленку на Яузе
Фото: Мария Иванова

Сотрудники Мосводостока ликвидировали радужную пленку на Яузе

Никита Абрамов

Город
Россия, Москва, Госпитальный мост Карта всех событий

Сотрудники Мосводостока ликвидировали следы радужной пленки на Яузе. Об этом сообщила в четверг, 24 декабря, пресс-служба предприятия.

— По состоянию на 17:30 радужная пленка в районе Госпитального моста ликвидирована, — приводит выдержку из сообщения РИА Новости.

Ранее сообщалось о начале ликвидации специалистами Мосводостока радужной пленки, обнаруженной на реке Яузе.

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