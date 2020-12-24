Сотрудники Мосводостока ликвидировали радужную пленку на Яузе
Россия, Москва, Госпитальный мост Карта всех событий
Сотрудники Мосводостока ликвидировали следы радужной пленки на Яузе. Об этом сообщила в четверг, 24 декабря, пресс-служба предприятия.
— По состоянию на 17:30 радужная пленка в районе Госпитального моста ликвидирована, — приводит выдержку из сообщения РИА Новости.
Ранее сообщалось о начале ликвидации специалистами Мосводостока радужной пленки, обнаруженной на реке Яузе.
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