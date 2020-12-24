Меры безопасности в столичном метро усилят в новогодние праздники

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

В московском метрополитене в новогодние каникулы на 20 процентов увеличат количество сотрудников службы безопасности. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта столицы.

— В новогодние каникулы проверять безопасность метро будут собаки вместе с полицейскими-кинологами, – говорится в Telegram-канале Дептранса.

Также сообщается и о других мерах усиления безопасности. В частности, пассажиров будут чаще проверять в зоне досмотра.

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