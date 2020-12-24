Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Меры безопасности в столичном метро усилят в новогодние праздники
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Меры безопасности в столичном метро усилят в новогодние праздники

Никита Абрамов

Город

В московском метрополитене в новогодние каникулы на 20 процентов увеличат количество сотрудников службы безопасности. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта столицы.

— В новогодние каникулы проверять безопасность метро будут собаки вместе с полицейскими-кинологами, – говорится в Telegram-канале Дептранса.

Также сообщается и о других мерах усиления безопасности. В частности, пассажиров будут чаще проверять в зоне досмотра.

Читайте также: Новогодние поезда в московском метро: что о них известно и где покататься

МетроМосковский метрополитенНовый год
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Правду говорят только матом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем ответит Россия на американское хамство

Наталия Смирнова
Наталия Смирнова

Стоит ли признавать себя банкротом

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как накопить на старость

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Вакцина готова к мутациям ковида

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Нам всем нужна хорошая история

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Награды и почести в обмен на свободу

Все мнения
О проекте