Глава Минобрнауки назвал число российских студентов на удаленке

Фото: Александр Авилов, АГН «Москва»

Порядка трех миллионов студентов российских университетов учатся удаленно. Это 64 процента от общего числа учащихся вузов, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

— Шестьдесят четыре процента всех российских студентов сегодня обучаются в удаленном формате. Это примерно три миллиона человек, — сказал он в интервью «России 1».

Глава Минобрнауки добавил, что свыше 900 тысяч студентов продолжают жить в общежитиях при вузах. При этом ситуация с коронавирусом находится под контролем.

В 2021 году приемная кампания в вузах пройдет традиционно, считает министр.

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