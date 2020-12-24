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Глава Минобрнауки назвал число российских студентов на удаленке
Фото: Александр Авилов, АГН «Москва»

Глава Минобрнауки назвал число российских студентов на удаленке

Ростислав Зубков

Образование

Порядка трех миллионов студентов российских университетов учатся удаленно. Это 64 процента от общего числа учащихся вузов, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

— Шестьдесят четыре процента всех российских студентов сегодня обучаются в удаленном формате. Это примерно три миллиона человек, — сказал он в интервью «России 1».

Глава Минобрнауки добавил, что свыше 900 тысяч студентов продолжают жить в общежитиях при вузах. При этом ситуация с коронавирусом находится под контролем.

В 2021 году приемная кампания в вузах пройдет традиционно, считает министр.

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российские студентыМинобрнаукиРоссия
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