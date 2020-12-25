Бойца Исмаилова отпустили из полиции после драки с Минеевым на турнире в Москве

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Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов отпущен из столичного отделения полиции после драки с другим бойцом Владимиром Минеевым. Об этом ТАСС сообщили организаторы турнира Fight Nights Global Winter Cup.

Отмечается, что Исмаилов дал объяснения сотрудникам полиции. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что бойцу грозит административная ответственность за мелкое хулиганство, а именно штраф или арест на 15 суток.

Инцидент произошел 24 декабря. После одного из боев Минеев вышел в октагон, после чего вызвал на бой Исмаилова. Завязалась потасовка, и к ним подбежали несколько болельщиков, которые начали драку. В ситуацию пришлось вмешиваться сотрудникам ОМОНа.

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