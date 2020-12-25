Назван помогающий бороться с ухудшением памяти напиток

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Регулярное употребление кофе помогает снизить риск развития старческого слабоумия. Об этом сообщает PsyBlog.

Ученые выяснили, что кофе стимулирует работу мозга. Напиток помогает бороться с ухудшением памяти. По мнению специалистов, для борьбы со слабоумием достаточно пить три чашки кофе в день.

Специалисты подчеркнули, что этот напиток показал наибольшую эффективность у женщин. На мужчин кофе действует слабее.

Ранее диетолог Алексей Ковальков объяснил, чем опасен выпитый утром натощак кофе. По его словам, это способствует обезвоживанию организма, поэтому день лучше начинать со стакана воды комнатной температуры.

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