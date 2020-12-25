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Общественная палата назвала способ повышения безопасности сделок с недвижимостью
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Общественная палата назвала способ повышения безопасности сделок с недвижимостью

Юлия Ямпольская

Недвижимость

Общественная палата России подготовила рекомендации для Федерального собрания и правительства РФ с целью повышения безопасности сделок с недвижимостью. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщили на сайте Федеральной нотариальной палаты.

Уточняется, что число дел о мошенничестве в области недвижимости каждый год растет примерно на восемь процентов. Только за первые полгода 2020 года было зафиксировано 4129 таких дел. Только по официальным данным, 5–7 процентов сделок с недвижимостью проходит с нарушением закона. Одной из главных причин является отсутствие должной правовой защиты участников.

В ОП также утверждают, что с внедрением в проведение сделок с недвижимостью информационно-телекоммуникационных технологий возникают дополнительные риски нарушения прав граждан.

Внесение в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) записей о праве на недвижимость, которые впоследствии признают незаконными или оспаривают в судах, часто кроется в неквалифицированном сотрудничестве между сторонами сделки, а также органами регистрации прав.

Снизить количество недостоверных записей в ЕГРН поможет совершенствование нормативно-правовой базы, для чего предлагается ввести принцип бесповоротности записи, которую внесут в ЕГРН на основании нотариально удостоверенной сделки с недвижимостью.

Кроме того, власти предложили законодательно закрепить дополнительные преимущества для сторон, обратившихся к процедуре нотариального удостоверения сделок с недвижимостью, увеличить перечень сделок с жилым недвижимым имуществом, подлежащим обязательному нотариальному удостоверению.

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