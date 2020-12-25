Премьера новогодней серии мультфильма о Чебурашке состоится 31 декабря

Фото: Пресс-служба киностудии «Союзмультфильм»

Премьера новогодней короткометражки «Чебурашка. Секрет праздника» состоится 31 декабря на видеосервисе Start. Роли в мультфильме озвучат певица Анжелика Варум и актер Леонид Ярмольник. Финальную песню написал Леонид Агутин.

Как подчеркнула председатель правления киностудии Юлиана Слащева, герои серии известных мультфильмов о Чебурашке не теряют популярности и продолжают вдохновлять художников на новые произведения.

— При всей своей простоте это очень глубокие и трогательные образы — такими они остались и в новом мультфильме, который получился по-настоящему новогодним и уютным, — рассказала Слащева.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу киностудии «Союзмультфильм», как и в классической версии, Чебурашка и его друг крокодил Гена перед главным праздником года столкнутся с проделками старухи Шапокляк. В финале истории снова победит дружба.

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