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Движение трамваев на шоссе Энтузиастов было восстановлено
Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Движение трамваев на шоссе Энтузиастов было восстановлено

Анастасия Волоснова

Транспорт

Движение трамваев на шоссе Энтузиастов, задержанное по техническим причинам, было восстановлено. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщил департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что трамваи № 12, 24, 37, 38, 43, 46, 50 по техническим причинам задерживаются в районе проезда Энтузиастов. Их маршруты временно были изменены.

Теперь их движение восстановлено.

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