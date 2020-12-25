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Свыше 40 объектов в Москве исключили из перечня долгостроев с начала года
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Свыше 40 объектов в Москве исключили из перечня долгостроев с начала года

Юлия Ямпольская

Город

Из перечня долгостроев столицы исключили 41 объект с начала 2020 года. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента градостроительной политики Москвы.

Как отметил глава ведомства Сергей Левкин, 11 бывших долгостроев ввели в эксплуатацию с начала года.

— Еще на 17 объектах выданы разрешения на строительство, работы уже возобновлены или возобновятся в ближайшее время, а 13 объектов были исключены из перечня, поскольку там объекты долгостроя отсутствуют, — цитирует Левкина агентство городских новостей «Москва».

Он также добавил, что на конец декабря 2020 года в работе оперативной группы, возглавляемой заместителем мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андреем Бочкаревым, остается 239 долгостроев. Работу по данному направлению продолжат.

Левкин напомнил, что среди проектов незавершенного строительства есть площадки, где строительство не ведут более двух лет, поэтому в перечень каждый год включают новые объекты.

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