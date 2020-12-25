Москвич незаконно разделил трехкомнатную квартиру на две однокомнатные

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Самаркандский бульвар Карта всех событий

Государственная жилищная инспекция Москвы (Мосжилинспекция) выявила незаконную перепланировку в трехкомнатной квартире дома на юго-востоке столицы. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

Стало известно, что в Мосжилинспекцию обратился житель дома, который рассказал о собственнике квартиры, который самостоятельно перенес «мокрые зоны» и залил его комнату. Выяснилось, что собственник незаконным образом разделил трехкомнатную квартиру на две отдельные однокомнатные.

Горожанин обустроил дополнительные санузел и кухню на месте жилых комнат. Также он объединил лоджию с жилой комнатой, демонтировав оконно-дверной блок, затронул несущие стены, чтобы проложить инженерные коммуникации и устройства новых дверных проемов.

Мосжилинспекция привлекла собственника квартиры на Самаркандском бульваре к административной ответственности и обязала привести помещения в соответствие с технической документацией.

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