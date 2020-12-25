Более 29 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за сутки

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

За минувшие сутки в России зафиксировали 29 018 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией в пятницу, 25 декабря.

Среди регионов лидерами по числу новых заболевших стали Москва (7315), Петербург (3751) и Подмосковье (1576).

Фото: Стопкоронавирус.рф

Также от ковида за последние 24 часа скончались 563 человека. Еще 27 397 — вылечились.

Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировали 2 992 706 случаев COVID-19 и 53 659 летальных исходов. При этом 2 398 254 пациента переболели и выздоровели.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев назвал срок появления коллективного иммунитета к коронавирусу.

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