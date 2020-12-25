«Будут воевать и женщины»: Зеленский представил свой сценарий войны с Россией

Фото: president.gov.ua / Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какой представляет себе войну с Россией. Он выразил надежду, что до этого никогда не дойдет, но признался, что у него есть определенный сценарий в голове.

— Будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины, — сказал украинский лидер в интервью изданию «Фокус».

Зеленский отметил, что вооруженное столкновение навредит его стране, и добавил, что «Россия это прекрасно понимает».

Вместе с тем украинский лидер надеется, что все вопросы, в том числе самые сложные, удастся решить за столом переговоров.

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