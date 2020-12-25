Бот столичного метро появился в мессенджерах и соцсети

Фото: Элина Масимова, «Вечерняя Москва»

Метроробот Александра столичного метро появился в мессенджерах и социальной сети «ВКонтакте». Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

С сегодняшнего дня метробот можно найти не только в приложении «Метро Москвы», а также в мессенджерах WhatsApp и Telegram.

Александра использует искусственный интеллект при работе, чтобы лучше понимать пользователей. Всего метропомощница ответила уже на 45 тысяч вопросов. Она всегда готова к новым диалогам.

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