ВКС России получили первый истребитель пятого поколения Су-57

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Истребитель пятого поколения Су-57 поступил на вооружение одного из авиаполков Южного военного округа. Об этом источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил в пятницу, 25 декабря.

— ВКС получили первый серийный Су-57, — подтвердил собеседник агентства.

Он добавил, что в 2021 году ВКС России получат еще четыре таких борта.

Первый серийный многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 разрабатывался для уничтожения вообще всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Лайнер способен развивать сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, а в его арсенале — внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология «стелс»). Кроме того, он имеет новейший комплекс бортового оборудования.

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