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Биолог назвала необычные места в доме, где скапливается опасная плесень
Фото: youtube.com / О самом главном

Биолог назвала необычные места в доме, где скапливается опасная плесень

Виктория Федотова

Здоровье

Кандидат биологических наук Екатерина Баранова объяснила, в каких необычных местах в квартире может скрываться плесень. По ее словам, плесень опасна для людей, она образует токсины на продуктах и на поверхностях в квартире. В обоих случаях человек может отравиться. В первом случае — при употреблении испорченной еды, во втором — если будет вдыхать споры плесени.

— Есть диапазон токсичности. Если взять беременную женщину, ребенка или старика — порог токсинов у них один, для взрослого человека — другой. У человека с нарушениями ЖКТ токсины могут проникнуть в другие органы. В первую очередь страдает печень, — пояснила биолог.

Баранова пояснила, что в ряде случаев грибки и плесень содержатся не в испорченных продуктах, а в доме на различных поверхностях.

— Вы часто не видите и не заглядываете в те места, где может образоваться плесень. Это не только углы в подъездах, но и серый, черный налет на раковине в ванной, в шкафчиках, в сифонах и стоках ванной. В дачных домах может скапливаться плесень там, где намерзала или застаивалась вода, — пояснила биолог.

Плесень является причиной заболеваний детей, считает эксперт. Часто плесень скапливается в стиральных машинах в секторах для стирального порошка и аппаратах для мытья полов, если их дополнительно не разбирают и не просушивают.

Избавиться от плесени помогают лимонная кислота и 9-процентный уксус.

Видео опубликовано на YouTube.

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