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Жители Подмосковья выбрали народных докторов
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Жители Подмосковья выбрали народных докторов

Елена Плешивцева

Общество

Народных докторов выбрали жители Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Жители региона на портале «Добродел» с ноября по декабрь голосовали за лучшего детского и взрослого врача любой специальности.

— Подобные голосования — еще одна возможность поддержать наших медицинских специалистов. Именно мнение жителей легло в основу подведения итогов онлайн-голосования, — уточнила руководитель ведомства Светлана Стригункова.

По итогам выбора жителей Московской области лучшим взрослым врачом стала хирург первого хирургического отделения Видновской больницы Мария Елисеева. Лучшим детским доктором жители признали педиатра Одинцовской больницы Павла Бережанского, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что больницы Северной столицы полностью обеспечены медикаментами для лечения пациентов с COVID-19, сообщает Nation News.

Ранее Newinform рассказало, что в Красноярске врачи спасли жизнь ребенка, впавшего в кому. Пятимесячный мальчик упал с дивана и получил серьезный ушиб.

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