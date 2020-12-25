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Около 6 тысяч баров и ресторанов продолжат работу в Подмосковье
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Около 6 тысяч баров и ресторанов продолжат работу в Подмосковье

Елена Плешивцева

Общество

Порядка шести тысяч баров, ресторанов и кафе продолжат свою работу в Подмосковье, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

— Ограничения на данный момент сняты, они действовали до 20 декабря включительно с 23:00 до 6:00. Дополнительные ограничения вводятся с 31 декабря. Посещение ресторанов, кафе, баров, которые закрываются для проведения развлекательных праздничных мероприятий, возможно при обязательном предоставлении справок о наличии отрицательного результата теста на коронавирус. Это требование будет действовать по 10 января, — пояснил исполняющий обязанности министра Сергей Воскресенский.

В ведомстве также уточнили, что в регионе для продолжения работы ресторанов и кафе необходимо соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм. А также возможность оплаты услуг безналичным способом, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В Санкт-Петербурге кафе и рестораны смогут работать круглосуточно на открытом воздухе при наличии «зимней веранды». Такое распоряжение дал губернатор города Александр Беглов. Nation News уточнили, что с сегодняшнего дня рестораны должны сократить рабочий день до 19:00, а с 30 декабря по 3 января все заведения будут закрыты.

Ранее Newinform сообщил, что кинотеатры в Северной столице не прекратят работу в новогодние праздники. Количество зрителей должно быть не более 25 процентов от количества мест в зале.

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