Рождественский локдаун вступил в силу в Италии

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Общенациональный карантин из-за коронавируса начался в Италии в сочельник католического Рождества — 24 декабря. Об этом сообщается на сайте итальянского правительства.

Уточняется, что ограничительные меры предполагают запрет на любые передвижения граждан без необходимости.

В стране прекратили принимать посетителей магазины розничной торговли, рестораны и бары. Они могут обслуживать клиентов только навынос. В гости можно будет пригласить только двух взрослых, которых могут сопровождать дети до 14 лет. В городе запрещено собираться в компании, в том числе на Новый год.

Власти в Италии предприняли все меры, чтобы предотвратить рост числа заболеваемости коронавирусом после праздников. Локдаун будет действовать в стране до 6 января с послаблениями 28-30 декабря и 4 января, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что новую мутацию коронавируса, которую впервые обнаружили в Великобритании, теперь нашли в Италии.

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