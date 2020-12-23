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Свыше пяти тысяч новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Швейцарии
Фото: pixabay.com/ru

Свыше пяти тысяч новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Швейцарии

Кирилл Николаев

В мире

В Швейцарии за минувшие сутки выявили 5033 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом в среду, 23 декабря, сообщили в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.

Отмечается, что за сутки в Швейцарии зафиксировано 98 летальных исходов. С начала пандемии в Швейцарии заболели 423 299 человек, 6431 скончался.

Кроме того, в среду, 23 декабря, в стране началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции. Первая прививка была сделана 90-летней постоялице дома престарелых в кантоне Люцерн.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Швейцарии до 22 января 2021 года закрыты рестораны, культурные и спортивные учреждения и места отдыха, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что число новых случаев коронавирусной инфекции за сутки в мире составило 570 357.

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