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Более 570 тысяч случаев заболевания COVID-19 зафиксировали за сутки в мире
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Более 570 тысяч случаев заболевания COVID-19 зафиксировали за сутки в мире

Кирилл Николаев

В мире

Число новых случаев коронавирусной инфекции за сутки в мире составило 570 357. Об этом в среду, 23 декабря, сообщили на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что больше всего случаев заболевания за сутки выявили в Северной и Южной Америке (247 875), Европе (244 053) и Юго-Восточной Азии (34 484). Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

С начала пандемии общее число инфицированных в мире составляет 76 858 506. Кроме того, в мире выявлено 1 711 498 летальных исходов.

Ранее стало известно, что в Великобритании выявили еще один новый мутировавший вариант коронавируса, который был завезен из ЮАР.

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