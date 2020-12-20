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Новый штамм COVID-19 обнаружен в Италии
Фото: Денис Гришкин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Новый штамм COVID-19 обнаружен в Италии

Никита Абрамов

Общество

Новую мутацию коронавируса, которую впервые обнаружили в Великобритании, теперь нашли в Италии. Об этом в воскресенье, 20 декабря, сообщило министерство здравоохранения страны.

Известно, что геном «британского» коронавируса выделили специалисты военного госпиталя Челио в Риме.

— Пациент и его партнер, которые вернулись из Великобритании несколько дней назад рейсом, приземлившимся в римском аэропорту Фьюмичино, находятся в изоляции, — цитирует сообщение минздрава РИА Новости.

Ранее Евросовет решил созвать совещание стран ЕС для обсуждения ситуации с новым штаммом коронавируса в Великобритании. Мутация обнаружена также в Дании, Нидерландах и Австралии.

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