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Диетолог перечислила продукты, которые нужно исключить для сохранения молодости
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Диетолог перечислила продукты, которые нужно исключить для сохранения молодости

Виктория Федотова

Здоровье

Врач-диетолог и anti-age эксперт Наталья Григорьева перечислила продукты, которые нужно исключить людям старше 45 лет, чтобы сохранить молодость.

— Я скажу крамольную вещь. Не надо есть творог, это продукт богатый аминокислотой метиламином. Ее много в животных белках, рыбе. При переизбытке метиламина в рационе могут активироваться раковые процессы. В диете людей старше 45 лет количество белка и метиламина должно быть ограничено, — заявила Григорьева.

Диетолог подчеркнула, что аминокислоту нельзя исключать полностью, иногда можно купить козий творог, он отличаются от коровьего творога составом аминокислот.

— Мясо можно оставлять, но не в виде стейков с высокой термической обработкой. Топленое молоко тоже не anti-age продукт, — пояснила собеседница.

Видео опубликовано в интервью Елене Ханге на YouTube.

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