Диетолог назвала вредные закуски к алкоголю

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Гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова назвала закуски, которые могут быть вредны для здоровья при сочетании со спиртным. Она отметила, что все закуски, как правило, соленые или острые для придания блюду выраженного вкуса.

Для этого используются консерванты, в частности, соль. Ею богаты такие закуски, как маринованные огурцы и грибы, острая капуста кимчи и морковь по-корейски. Но, по словам диетолога, в сочетании с алкоголем они могут плохо влиять на поджелудочную железу. Употребление таких закусок стимулирует железу, но из-за спиртного нарушается отход ферментов.

Врач отметила, что обилие еды и алкоголя может привести к панкреатиту.

— Стимулированным ферментам не выйти, они внутри поджелудочной железы начинают переваривать свою же железу. От этого развивается болевой синдром, — пояснила Дианова.

Она добавила, что это может вызвать тошноту, рвоту и повышение температуры.

Диетолог подчеркнула, что панкреатит может появиться у любителей частых застолий, поэтому нужно есть умеренно.

— Закуски не должны быть с ярко выраженным вкусом, лучше отдать предпочтение таким блюдам, как язык отварной, рулеты куриные и все запеченные блюда, — рассказала Дианова.

Также она сообщила, что за новогодним столом лучше отдать предпочтение холодцу, чем маринованным закускам, а от острых закусок лучше совсем отказаться, передает ФАН.

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